Глава УФСИН Башкирии получил 6 лет за сбор «представительских» денег с подчинённых

22:28, 29 май 2026

Бывший начальник Управления ФСИН по Башкирии генерал-майор Владислав Дзюба приговорён к шести годам колонии общего режима. Суд вынес приговор сегодня — и сразу арестовал его прямо в зале.

По данным Башинформа, в ноябре 2024 года Дзюба приказал руководителям управления собрать деньги с подчинённых — часть их же собственных премий. Формально — «на представительские нужды». По факту — 68 сотрудников сдали 3,4 млн рублей, хотя сам генерал изначально называл сумму в 3 млн.

Деньги по его указанию передали «ответственным лицам» ведомства на хранение. Теперь Дзюба лишился и звания, и права занимать должности в системе исполнения наказания.

Вместе с ним осудили двух соучастников. Бывший заместитель начальника управления получил 5 лет, главный экономист — 4 года. Оба также лишены специальных званий. Ранее обвинительный приговор вынесли и начальнику финансово-экономического отдела.

Приговор пока не вступил в законную силу. Теперь Дзюба будет отбывать срок в той же системе, которой руководил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии