В Башкирии сотрудник военкомата обналичил 50 тысяч за чужой контракт

22:33, 29 май 2026

Сотрудник военкомата в Татышлинском районе Башкирии решил заработать на государственной программе — за счёт чужого желания служить.

В октябре 2024 года он узнал, что местный житель хочет заключить военный контракт. Чиновник не стал упускать момент: предложил знакомому оформить фиктивные документы, подать их в уполномоченную организацию и забрать вознаграждение себе.

Схема сработала. Военкоматчик получил почти 50 000 рублей — деньги, которые государство предусмотрело для тех, кто реально приводит новобранцев.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении бюджетных выплат. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI