В Башкирии за день задержали 29 нетрезвых водителей

22:36, 30 май 2026

За одни сутки сотрудники ГАИ Башкирии остановили 29 нетрезвых водителей. Четверо из них сели за руль пьяными уже не впервые — теперь им грозит уголовное дело.

По данным начальника Госавтоинспекции республики Владимира Севастьянова, всего за сутки инспекторы зафиксировали больше 1500 нарушений ПДД.

Среди них — 110 выездов на встречную полосу, 55 случаев езды без прав и 34 нарушения при перевозке детей.

Последняя цифра особенно показательна: каждый день на дорогах Башкирии взрослые подвергают опасности чужих и собственных детей — и делают это с завидным постоянством.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ