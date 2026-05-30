В Башкирии за день задержали 29 нетрезвых водителей
22:36, 30 май 2026
За одни сутки сотрудники ГАИ Башкирии остановили 29 нетрезвых водителей. Четверо из них сели за руль пьяными уже не впервые — теперь им грозит уголовное дело.
По данным начальника Госавтоинспекции республики Владимира Севастьянова, всего за сутки инспекторы зафиксировали больше 1500 нарушений ПДД.
Среди них — 110 выездов на встречную полосу, 55 случаев езды без прав и 34 нарушения при перевозке детей.
Последняя цифра особенно показательна: каждый день на дорогах Башкирии взрослые подвергают опасности чужих и собственных детей — и делают это с завидным постоянством.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро