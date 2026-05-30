Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
Прокуратура требует денег с мэрии Уфы за детскую площадку в заповеднике

22:43, 30 май 2026

Мэрия Уфы обустроила детские горки и парковку прямо в памятнике природы регионального значения. Прокуратура подала иск и теперь требует возместить ущерб, причинённый «Непейцевскому дендропарку».

По данным Советского районного суда Уфы, ответчиками выступают Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии и подрядчик — компания «Уралагротехсервис». Вместе они установили детские и спортивные площадки, проложили беговые дорожки и организовали автостоянку — без соблюдения требований природоохранного законодательства.

Парк основан в XIX веке. Здесь растут около 100 видов деревьев на площади 284 тысячи кв. м. Территория охраняется как памятник природы — это, судя по всему, никого из подрядчиков не смутило.

Дата начала разбирательства пока не назначена. Суд готовится к делу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа
