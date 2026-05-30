Анна Асти взыскала 400 тысяч рублей за кавер на татарском

Лейбл певицы Анны Асти выиграл суд из-за кавера на её хит «По барам» — песню исполнили на татарском языке без разрешения правообладателя, и теперь кто-то за это заплатит.

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева спела «По барам» в проекте актёра и музыканта Стаса Ярушина «Музлофт-Тур». Выступление записали и разместили на видеопортале. Именно это и стало поводом для иска.

По данным сервиса Rusprofile, музыкальный лейбл ООО «Феникс Мьюзик» изначально требовал миллион рублей компенсации. Ярушин и владелец видеосервиса от ответственности ушли. Администратор канала нарушение признал, но с суммой не согласился.

Суд его услышал — частично. Вместо миллиона — 400 тысяч рублей плюс госпошлина 22 тысячи. Татарский язык не стал смягчающим обстоятельством.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru