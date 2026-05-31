Сирота из Башкирии добился внимания Бастрыкина

22:10, 31 май 2026

Мужчина, выросший без родителей, написал комментарий в приёмной Александра Бастрыкина во ВКонтакте — и получил то, чего не мог добиться годами через официальные инстанции.

Житель Башкирии рассказал, что уполномоченные органы не поставили его на учёт как сироту, имеющего право на жильё. Когда он попытался встать в специализированную очередь уже взрослым — ему отказали. Обращения в разные инстанции ни к чему не привели.

Один комментарий в соцсети изменил ситуацию. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела. Следователи СУ СК по Республике Башкортостан уже возбудили уголовное дело — расследование взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube