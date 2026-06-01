Что изменится с июня: армия, мигранты и право на военную защиту граждан за рубежом

22:21, 01 июн 2026

С июня в России вступает в силу пакет законов — от списания долгов участникам СВО до возможности применять армию ради россиян, арестованных иностранными судами.

Самая нестандартная норма — с 5 июня вооружённые силы РФ могут привлекаться к защите граждан, удерживаемых по решениям судов, в которых Россия не участвует. Механизм применения закон не уточняет.

Участники СВО, заключившие контракт с 1 мая 2026 года, и их супруги с 25 мая освобождаются от просроченных кредитов, по которым уже есть судебное решение о взыскании. Аналогичная норма для более ранних контрактников работает с 2024 года.

Семьи военнослужащих не будут платить госпошлину за регистрацию унаследованных автомобилей. Земельные участки, арендованные участниками СВО у государства или муниципалитетов, автоматически продлят без срока.

Контроль за мигрантами расширяется. С 30 июня биометрию начнут собирать на всех пограничных пунктах, где есть техническая возможность. Иностранцы обязаны регистрироваться в приложении RuID. Эксперимент с новыми правилами въезда продлили до конца 2027 года.

ДОМ.РФ с 1 июня займётся учётом памятников культуры в плохом состоянии — данные сведут в единую систему для контролёров и потенциальных инвесторов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru