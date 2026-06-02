Жительница Башкирии помогла мошенникам обокрасть жителя Керчи

22:27, 02 июн 2026

19-летняя жительница Белебея помогла мошеннику ограбить незнакомца из Керчи.

Летом 2025 года незнакомец предложил девушке простую схему: оформи счёт, дай доступ, получи деньги. Она согласилась. Счёт использовали для хищения у жителя Керчи — сумму прокуратура не раскрывает.

Когда банк заблокировал счёт, девушка не растерялась: перевела деньги на другой свой счёт, сняла их в банкомате и передала организатору схемы. То есть сделала всё, чтобы из свидетеля превратиться в соучастника.

По данным пресс-службы прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы, ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей. Дело передали мировому судье.

Сам организатор схемы проходит по отдельному делу.

Автор: Семен Подгорный