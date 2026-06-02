Суд наказал водителя за гибель семейной пары на трассе в Башкирии
22:31, 02 июн 2026
59-летний житель Давлеканово выехал на встречную полосу и убил двух человек. Суд назначил ему принудительные работы.
В декабре 2025 года на трассе Давлеканово-Толбазы мужчина не справился с управлением «Чери Тигго» — неправильно выбрал скорость и вылетел на встречку. Удар пришёлся по «Ладе», ехавшей в своём ряду. Водитель и его пассажирка погибли от травм на месте.
Суд признал 59-летнего виновным в гибели семейной пары. Наказание — 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства и запрет на вождение на 2 года.
Семьи погибших получат компенсацию — 2,4 млн рублей. За две жизни.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Виновник ДТП с тремя погибшими в Башкирии получил 4 года
Человек и закон в Башкирии
Суд в Башкирии отправил водителя, виновного в смерти ребёнка, в исправительный центр
Происшествия в Башкирии
Lada Xray вылетела на встречку в Башкирии — один погиб, четверо в больнице
Происшествия в Башкирии
В Башкирии осудили водителя виновного в гибели двух человек в страшном ДТП