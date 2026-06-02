Суд наказал водителя за гибель семейной пары на трассе в Башкирии

22:31, 02 июн 2026

59-летний житель Давлеканово выехал на встречную полосу и убил двух человек. Суд назначил ему принудительные работы.

В декабре 2025 года на трассе Давлеканово-Толбазы мужчина не справился с управлением «Чери Тигго» — неправильно выбрал скорость и вылетел на встречку. Удар пришёлся по «Ладе», ехавшей в своём ряду. Водитель и его пассажирка погибли от травм на месте.

Суд признал 59-летнего виновным в гибели семейной пары. Наказание — 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства и запрет на вождение на 2 года.

Семьи погибших получат компенсацию — 2,4 млн рублей. За две жизни.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия в давлекановском районе дтп в давлекановском районе суд
