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В Башкирии хозяин дома забил гостя насмерть

В Башкирии хозяин дома забил гостя насмерть

22:20, 03 июн 2026

Житель Илишевского района Башкирии избил знакомого, пришедшего к нему в гости, — тот умер прямо в доме. Суд вынес приговор.

В январе этого года в селе Верхнеяркеево мужчина поспорил с гостем. Перепалка переросла в избиение: хозяин дома нанёс приятелю больше 60 ударов руками и ногами по разным частям тела. Пострадавший скончался на месте.

По данным прокуратуры Башкирии, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть.

Приговор — семь лет колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Илишевский район происшествия в илишевском районе убийство суд
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