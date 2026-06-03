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Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе

Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе

22:25, 03 июн 2026

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об издевательствах над ребёнком в Уфе. Поводом стал репортаж федерального телеканала.

По данным СМИ, мальчик жил в социально опасных условиях — его здоровье ухудшилось. Сотрудники опеки приходили в семью, видели происходящее и ушли ни с чем.

Уголовное дело уже возбуждено. Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову отчитаться о ходе расследования. Теперь у чиновника есть персональный интерес сделать это быстро.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа Бастрыкин
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