Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе
22:25, 03 июн 2026
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об издевательствах над ребёнком в Уфе. Поводом стал репортаж федерального телеканала.
По данным СМИ, мальчик жил в социально опасных условиях — его здоровье ухудшилось. Сотрудники опеки приходили в семью, видели происходящее и ушли ни с чем.
Уголовное дело уже возбуждено. Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову отчитаться о ходе расследования. Теперь у чиновника есть персональный интерес сделать это быстро.
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Автор: Семен Подгорный
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