В Башкирии вынесли приговор мужчине, столкнувшему женщину с 7 этажа

22:32, 03 июн 2026

28-летний житель Ишимбая выбросил знакомую из окна седьмого этажа во время пьяной ссоры. Женщина погибла. Суд вынес приговор.

В декабре 2025 года пара выпивала в квартире на улице Бульварной. Застолье переросло в скандал — поводом стала ревность. В какой-то момент мужчина схватил женщину и выбросил её в окно с высоты седьмого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На суде обвиняемый вину не признал. Ишимбайский городской суд все равно вынес вердикт: 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу — у защиты есть время на апелляцию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии хозяин дома забил гостя насмерть

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI