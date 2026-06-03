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В Башкирии вынесли приговор мужчине, столкнувшему женщину с 7 этажа

В Башкирии вынесли приговор мужчине, столкнувшему женщину с 7 этажа

22:32, 03 июн 2026

28-летний житель Ишимбая выбросил знакомую из окна седьмого этажа во время пьяной ссоры. Женщина погибла. Суд вынес приговор.

В декабре 2025 года пара выпивала в квартире на улице Бульварной. Застолье переросло в скандал — поводом стала ревность. В какой-то момент мужчина схватил женщину и выбросил её в окно с высоты седьмого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На суде обвиняемый вину не признал. Ишимбайский городской суд все равно вынес вердикт: 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу — у защиты есть время на апелляцию.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Ишимбай происшествия в Ишимбае убийство суд
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