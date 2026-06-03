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Чиновник МВД Башкирии предупредил родителей об опасности питбайков для детей

Чиновник МВД Башкирии предупредил родителей об опасности питбайков для детей

22:43, 03 июн 2026

Замглавы Общественного совета МВД по Башкирии Наиль Ишмуратов дал родителям один совет: если купили ребёнку питбайк — берите телефон и ждите звонка из морга или полиции.

«Либо ваш ребёнок погибнет, либо покалечит кого-то и сядет на скамью подсудимых», — сказал Ишмуратов на встрече с журналистами. Действенных законодательных мер по этой проблеме, по его словам, пока нет.

Цифры подтверждают жёсткость формулировки. По данным ГАИ Башкирии, в 2025 году число детей, погибших в ДТП, выросло на 41,7% — плюс 17 человек к прошлому году. Республика вошла в пятёрку самых опасных регионов страны по этому показателю.

Начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов уточнил: дети-водители уже совершили 21 ДТП, в которых пострадали 25 несовершеннолетних, один погиб. Ещё 12 аварий — с подростками на электросамокатах, 13 детей получили травмы.

Популярность питбайков, скутеров и мопедов среди подростков растёт с каждым годом. Законодательство за этим ростом не успевает.

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В Уфе продавцов питбайков обяжут инструктировать родителей перед покупкой

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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