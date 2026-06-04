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Тесты на наркотики у мэра Уфы ничего не нашли — ни в клинике, ни при задержании

Тесты на наркотики у мэра Уфы ничего не нашли — ни в клинике, ни при задержании

22:07, 04 июн 2026

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев трижды прошёл проверку на наркотики — и все три раза с нулевым результатом. Его адвокат Марат Самойлов рассказал «КП-Уфа», что Мавлиев сам сдал анализы в уфимской клинике, не дожидаясь официального ответа следствия.

Тесты при задержании 28 апреля в наркологическом диспансере и в больнице, куда Мавлиев попал с сердечным приступом, тоже ничего не показали. При этом криминалисты дважды принудительно брали у него образцы волос и слюны — Самойлов обжаловал это в Советском районном суде, но жалобу отклонили. Зачем изымали биоматериалы — адвокат объяснить не смог.

Мавлиеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, он организовал изъятие земли санатория «Радуга» в свою пользу, а также собирал деньги с рекламных агентств под видом благотворительности. На счёт фонда поступили 30 млн рублей — часть ушла на автомобиль за 21 млн. В отдельном эпизоде фигурирует девелопер, передавший мэру 10 млн рублей за разрешение на ввод жилого дома.

Суд первой инстанции отправил Мавлиева под стражу, но Верховный суд Башкирии переквалифицировал меру пресечения на домашний арест — с учётом малолетних детей и положительных характеристик.

Под подозрением также находятся его заместитель, замначальника управления мэрии по земельным и имущественным отношениям и директор санатория «Радуга». Обязанности мэра Уфы теперь исполняет 43-летний Рустам Шарипов — прежде он руководил Бурзянским и Хайбуллинским районами Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мавлиев ратмир рафилович
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