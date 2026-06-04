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Жительница Башкирии обвинила экс-мужа в краже украшений, которые сама же ему отдала

Жительница Башкирии обвинила экс-мужа в краже украшений, которые сама же ему отдала

22:16, 04 июн 2026

28-летняя жительница Зианчуринского района Башкирии оказалась на скамье подсудимых — за донос на бывшего мужа, который она придумала из личной неприязни.

В марте 2026 года женщина написала в полиции заявление: якобы экс-супруг незаконно проник в её жилище и похитил золотые украшения. Статья тяжкая, последствия для мужчины могли быть серьёзными.

Полицейские проверили показания и установили: украшения женщина передала бывшему сама. Добровольно. Донос — выдумка от начала до конца.

По данным пресс-службы прокуратуры республики, обвиняемая вину признала. Дело передали в Кугарчинский межрайонный суд.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: суд
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