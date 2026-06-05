В Башкирии арестовали мужчину за убийство 20-летней давности

21:55, 05 июн 2026

Житель Кумертау задушил женщину электрическим проводом, чтобы не возвращать ей 110 тысяч рублей. Преступлению — двадцать лет. Арестовали его только сейчас.

По данным Объединённой пресс-службы судов Башкирии, в апреле 2005 года 47-летний мужчина решил закрыть долговой вопрос кардинально. Повалил женщину на землю, нанёс несколько ударов по голове, затем накинул на шею электрический провод и задушил. Тело сбросил в погреб заброшенного гаража.

Скелетированные останки нашли уже в 2007 году — но имя убийцы тогда установить не смогли. Дело повисло.

Раскрыть преступление удалось лишь потому, что больше двадцати лет молчавший свидетель наконец заговорил. Всё это время обвиняемый давил на него.

Суд арестовал мужчину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии