В Уфе закрыли нелегальный покер-клуб
22:23, 08 июн 2026
37-летний уфимец снял помещение на улице Тухвата Янаби, купил покерный стол, карты и фишки — и сел за него крупье. Со своих игроков он брал комиссию от 5 до 15% с каждой ставки.
В феврале организатор решил завязать и съехал. Но его 39-летний знакомый, постоянный игрок клуба, не растерялся — занял то же помещение и запустил турниры по той же схеме.
По данным Следственного комитета Башкирии, оперативники МВД и следователи СК пресекли работу обоих. Игровое оборудование изъяли.
Теперь каждому из них предъявлено обвинение в организации незаконных азартных игр. Дела переданы в суд.
Подпольный покер-хаус пережил одну смену владельца. На второй не хватило.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Под Уфой накрыли подпольное казино