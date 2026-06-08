В Уфе закрыли нелегальный покер-клуб

22:23, 08 июн 2026

37-летний уфимец снял помещение на улице Тухвата Янаби, купил покерный стол, карты и фишки — и сел за него крупье. Со своих игроков он брал комиссию от 5 до 15% с каждой ставки.

В феврале организатор решил завязать и съехал. Но его 39-летний знакомый, постоянный игрок клуба, не растерялся — занял то же помещение и запустил турниры по той же схеме.

По данным Следственного комитета Башкирии, оперативники МВД и следователи СК пресекли работу обоих. Игровое оборудование изъяли.

Теперь каждому из них предъявлено обвинение в организации незаконных азартных игр. Дела переданы в суд.

Подпольный покер-хаус пережил одну смену владельца. На второй не хватило.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI