Пара из Татарстана выращивала наркотики в Башкирии

22:43, 08 июн 2026

Муж и жена из Татарстана наладили производство конопли прямо в башкирской деревне — и попались на обычной проверке документов.

Полицейские остановили «Ладу Гранта» в деревне Нуркеево Туймазинского района. Водитель нервничал и путался в ответах. Досмотр показал: у 30-летнего мужчины и его 29-летней супруги — девять пакетиков с тёмным веществом на 20 граммов. В салоне нашли ещё один свёрток — уже на 100 граммов.

Дальше — больше. Оперативники прочесали деревню Каин-Елга и нашли больше пяти тайников-закладок с 50 граммами растительного вещества. По месту жительства пары изъяли свыше 200 граммов упакованного продукта, 24 живых саженца конопли, электронные весы, удобрения и инструменты для фасовки.

Экспертиза подтвердила: во всех свёртках — конопля. Общий вес изъятого превысил 370 граммов.

По данным МВД по Республике Башкортостан, безработная пара сама выращивала наркотики и сама их распространяла. Оба — под стражей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI