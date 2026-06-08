В Башкирии за 5 месяцев в авариях с грузовиками погибли 28 человек
22:48, 08 июн 2026
За первые пять месяцев 2026 года на дорогах Башкирии зафиксировали 87 ДТП с участием грузового транспорта. Погибли 28 человек, ранены 92.
Госавтоинспекция запустила операцию «Грузовой автомобиль» — она продлится с 8 по 28 июня. Инспекторы будут останавливать водителей и проверять, трезвы ли они и есть ли у них права.
Под проверку попадут и сами машины: техническое состояние, конструктивные изменения, действующие диагностические карты и тахографы.
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Автор: Семен Подгорный
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