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Суд трижды оправдал женщину, которую хотели посадить за смерть матери

Суд трижды оправдал женщину, которую хотели посадить за смерть матери

21:52, 09 июн 2026

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил оправдательный приговор Алие Газизовой — жительнице Учалов, которую почти три года обвиняли в убийстве собственной матери.

В июне 2023 года пожилая женщина умерла от болезни. Алия сама вызвала полицию и настояла на вскрытии. После этого судмедэксперт учалинского морга написал в заключении — смерть насильственная.

Позднее выяснилось: эксперт регулярно составлял такие заключения после запоев, ставя выводы фактически наугад. Но дело уже возбудили. Алию арестовали, год она провела в СИЗО — со сломанным здоровьем и клеймом матереубийцы.

Коллегия присяжных дважды выносила вердикт «невиновна». Прокуратура оба раза обжаловала решения судов. В апреле Верховный суд Башкирии всё же оправдал Газизову — прокуратура подала апелляцию в третий раз.

9 июня Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу. Оправдательный приговор вступил в силу.

По данным «КП-Уфа», адвокат Айрат Саитгалин выразил надежду, что прокуратура Башкирии не станет подавать кассацию в Верховный суд РФ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: суд
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