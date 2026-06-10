Жительница Башкирии получила 5 лет за притон и продажу наркотиков

22:12, 10 июн 2026

Жительница Салавата открыла собственную квартиру для употребления наркотиков, затем купила партию, часть приняла сама, остаток продала — и получила пять лет колонии.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, в сентябре прошлого года женщина пустила к себе домой людей, чтобы те употребляли наркотики. Несколько месяцев спустя она уже сама приобрела вещество — с двойным назначением: часть для себя, часть на хранение.

Хранить долго не пришлось. Остаток она продала третьему лицу.

Суд квалифицировал действия женщины сразу по двум статьям: организация наркопритона и незаконный оборот наркотиков. Итог — пять лет лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI