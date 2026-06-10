В Башкирии банда перевыпускала симки погибших военных и вымогала деньги у родных
22:23, 10 июн 2026
Банда в Стерлитамаке звонила родственникам погибших на СВО — с телефонных номеров их же сыновей, мужей и отцов. Потом требовала деньги.
По данным МВД России и УФСБ Башкирии, схема работала через сотрудников офисов продаж мобильных операторов. За 10–20 тысяч рублей те перевыпускали сим-карты — в том числе принадлежавшие погибшим и пропавшим без вести бойцам. Всего успели восстановить больше 30 номеров.
Восстановленные симки шли в дело сразу: аферисты выходили на связь с близкими военных и под психологическим давлением выбивали деньги.
Задержали девятерых. Пятеро из них — сотрудники салонов связи. При обысках у них изъяли телефоны, носители информации, банковские и сим-карты.
Уголовные дела возбудили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Часть фигурантов уже в СИЗО, остальные — под подпиской о невыезде.
Следователи продолжают искать соучастников. Судя по тому, что схема требовала координации сразу с несколькими сотрудниками операторов, банда явно не ограничивалась одним городом.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.