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В Башкирии продавщица дважды нарушила запрет на продажу алкоголя детям

В Башкирии продавщица дважды нарушила запрет на продажу алкоголя детям

22:31, 10 июн 2026

Продавщица нефтекамского магазина на улице Строителей продала алкоголь несовершеннолетнему — и оказалась в суде. Не потому, что сделала это впервые, а потому что уже во второй раз.

По данным прокуратуры Башкирии, первый эпизод случился в конце 2025 года. Тогда женщину просто оштрафовали. В феврале 2026-го она вернулась к тому же — и снова продала спиртное подростку.

Повторная продажа алкоголя несовершеннолетнему — уже уголовная статья. Продавщице грозит крупный штраф или исправительные работы. Вину она признала полностью.

Дело передано в Нефтекамский городской суд.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске суд
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