В Башкирии продавщица дважды нарушила запрет на продажу алкоголя детям
22:31, 10 июн 2026
Продавщица нефтекамского магазина на улице Строителей продала алкоголь несовершеннолетнему — и оказалась в суде. Не потому, что сделала это впервые, а потому что уже во второй раз.
По данным прокуратуры Башкирии, первый эпизод случился в конце 2025 года. Тогда женщину просто оштрафовали. В феврале 2026-го она вернулась к тому же — и снова продала спиртное подростку.
Повторная продажа алкоголя несовершеннолетнему — уже уголовная статья. Продавщице грозит крупный штраф или исправительные работы. Вину она признала полностью.
Дело передано в Нефтекамский городской суд.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
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