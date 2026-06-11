В Уфе осудили мужчину, ранившего знакомого ножом во время распития спиртного

22:29, 11 июн 2026

Житель Уфы пырнул ножом знакомого во время застолья и получил три с половиной года колонии.

В сентябре 2025 года двое мужчин выпивали вместе — и поссорились. Один из них достал нож и ударил приятеля в живот. Врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд Уфы признал нападавшего виновным по ч. 2 ст. 111 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. На процессе мужчина вину признал полностью.

Суд назначил 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Один удар ножом — и застолье переросло в уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru