В Башкирии из-за табачного дыма сосед чуть не убил соседа

00:18, 13 июн 2026

31-летний житель Туймазов душил соседа на капоте машины — и едва не убил его из-за претензий к курению в подъезде.

Ночью 11 июня 2022 года в доме на улице Комарова пьяный мужчина поругался с соседом из-за табачного дыма. Конфликт переместился на улицу: злоумышленник избил 41-летнего мужчину — несколько ударов в голову и корпус, — затем повалил его на капот и начал душить. Спасли прохожие: вызвали полицию, подоспела скорая.

Дело несколько лет оставалось нераскрытым. Следователи вернулись к нему, провели повторные допросы, очные ставки и проверку показаний на месте. Характер травм подтвердил: умысел был именно на убийство.

Теперь уголовное дело с обвинением по статье о покушении на убийство передано в суд. Сосед ждал этого момента три года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ