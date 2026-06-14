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В Башкирии арестовали мужчину за убийство 14-летнего школьника

В Башкирии арестовали мужчину за убийство 14-летнего школьника

22:43, 14 июн 2026

В селе Кандры 21-летний мужчина напал с ножом на 14-летнего мальчика, который выходил из магазина. Подросток погиб на месте.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, нападавшего задержали и заключили под стражу до 12 августа. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Следователи восстановили картину произошедшего: нападение было внезапным — жертва просто выходила из магазина. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе убийство арест
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