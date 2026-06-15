Сестры-близняшки из Башкирии погибли с разницей в 10 дней из-за пьяного парня

22:49, 15 июн 2026

19-летние Ильзида и Гульзида В. возвращались домой после вечеринки — и не доехали. За рулём сидел 24-летний Ильяс Р., молодой человек одной из сестёр. Нетрезвый, с уже аннулированными водительскими правами.

Ильяс не справился с управлением на 24-м километре дороги Кага — Старосубханкулово. Renault Sandero слетел в кювет. Ильзида погибла на месте. Гульзида впала в кому и умерла 22 августа — через 10 дней после аварии. Выжила только их общая подруга.

Сам Ильяс тоже пострадал в машине — его достали спасатели. Через пару дней пришёл в себя. Но ходить больше не сможет: у него первая группа инвалидности.

В конце апреля Белорецкий суд приговорил его к 8,5 годам в колонии-поселении и штрафу 200 тысяч рублей. На заседания он приезжал на коляске. Вину признал, но срок счёл чрезмерным и подал апелляцию.

Прокуратура тоже обжаловала приговор. Она посчитала наказание слишком мягким. Дело передано в Верховный суд Башкирии.

Ильзида и Гульзида похоронены рядом — на кладбище родной деревни Яумбаево Бурзянского района. Их старший брат, блогер Акъегет Валитов, во время комы Гульзиды собирал деньги и просил подписчиков помолиться. Не помогло.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети