Боец СВО из Башкирии записал видеообращение в прокуратуру — и добился отмены фиктивного брака

22:53, 15 июн 2026

Участник СВО из Гафурийского района Башкирии снял видеообращение в прокуратуру: пока он воевал, на него оформили фиктивный брак и записали троих чужих детей.

В январе 2026 года мужчину зарегистрировали мужем некой местной жительницы, а заодно — отцом её несовершеннолетних детей. По данным пресс-службы прокуратуры Гафурийского района, супруги вместе не жили и никаких планов не строили.

Прокуратура подала иск, суд его удовлетворил. Брак признан недействительным, записи об отцовстве — аннулированы.

Схема не редкая: фиктивный брак с бойцом СВО позволяет претендовать на выплаты и льготы. Теперь прокуратура держит исполнение решения на контроле.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru