Иностранный студент-таксист похитил деньги с телефона пассажирки

22:28, 16 июн 2026

Студент из-за рубежа, подрабатывавший таксистом в Уфе, перевёл себе 50 тысяч рублей прямо из банковского приложения на телефоне пассажирки — пока та шла домой.

Девушка забыла сумку на переднем сиденье. Студент заглянул внутрь, обнаружил телефон с открытым приложением банка — и воспользовался моментом.

В суде он признал вину, возместил ущерб и моральный вред. Пассажирка его простила. Орджоникидзевский районный суд Уфы переквалифицировал дело с тяжкого преступления на средней тяжести и освободил студента от штрафа в 150 тысяч рублей — в связи с примирением сторон.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI