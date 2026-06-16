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Суд вынес приговор уфимке, ударившей соседа ножом на кухне

Суд вынес приговор уфимке, ударившей соседа ножом на кухне

22:50, 16 июн 2026

32-летняя жительница Уфы пырнула соседа по коммуналке ножом прямо на общей кухне. Мужчина выжил. Женщина — уже в колонии.

Конфликт случился в декабре прошлого года в Орджоникидзевском районе. По данным Прокуратуры Республики Башкортостан, соседи поссорились во время совместного пребывания на кухне. Женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи его спасли.

Уфимка ранее уже имела судимость. Вину признала лишь частично. Приговор: 4 года и 20 дней в исправительной колонии общего режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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