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Директор уфимской клиники слила диагноз недовольной клиентки в соцсети

Директор уфимской клиники слила диагноз недовольной клиентки в соцсети

21:59, 17 июн 2026

Клиентка пожаловалась на плохую косметологию — и обнаружила свою медицинскую справку с диагнозом в открытом доступе. Её опубликовала сама руководительница клиники.

По данным прокуратуры Башкирии, в декабре 2025 года женщина пришла к директору с претензией на некачественную услугу и передала документ о своём здоровье. Директор клиники решила ответить по-своему: выложила справку в соцсеть.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Дело передали в мировой суд Ленинского района Уфы.

Имя обвиняемой и название клиники следствие не раскрывает. Зато диагноз клиентки — уже раскрыла она сама.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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