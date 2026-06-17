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Суд в Башкирии рассмотрит дело о распространении чужого интимного видео

Суд в Башкирии рассмотрит дело о распространении чужого интимного видео

22:05, 17 июн 2026

Житель Стерлитамакского района отправил знакомой женщине в мессенджере её же интимное видео — только не ей, а третьему лицу. Без её ведома и согласия.

Это произошло в феврале. Мужчина в ходе переписки переслал скриншот и видеофайл интимного характера с участием женщины — кому именно, следствие не уточняет. Уголовное дело уже направлено в суд.

По данным Следственного комитета Республики Башкортостан, интимные материалы нельзя пересылать даже в том случае, если они были сняты с согласия человека. Сам факт распространения без разрешения — уже преступление.

Санкция — вплоть до лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Стерлитамакский район
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