Житель Башкирии получил условный срок за избиение сожительницы

22:29, 17 июн 2026

Стерлитамакский суд дал три года условно мужчине, который в декабре прошлого года избил сожительницу — за то, что она пила с ним же алкоголь.

По данным пресс-службы Верховного суда Республики Башкортостан, во время застолья между парой вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина нанёс женщине не менее четырёх ударов — этого хватило, чтобы причинить тяжкий вред здоровью.

Вину он признал. Приговор — три года условно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru