Житель Башкирии получил условный срок за избиение сожительницы
22:29, 17 июн 2026
Стерлитамакский суд дал три года условно мужчине, который в декабре прошлого года избил сожительницу — за то, что она пила с ним же алкоголь.
По данным пресс-службы Верховного суда Республики Башкортостан, во время застолья между парой вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина нанёс женщине не менее четырёх ударов — этого хватило, чтобы причинить тяжкий вред здоровью.
Вину он признал. Приговор — три года условно.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе подростка избили во дворе — следствие ищет нападавших
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили мужчину за нападение с ножом на брата с ДЦП
---
Ударил спящего брата ножом в грудь: жителя Башкирии осудили за пьяную расправу
Человек и закон в Башкирии
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии нанес травмы сестре своей сожительницы автомобильной дверью