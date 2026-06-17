Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии получил условный срок за избиение сожительницы

Житель Башкирии получил условный срок за избиение сожительницы

22:29, 17 июн 2026

Стерлитамакский суд дал три года условно мужчине, который в декабре прошлого года избил сожительницу — за то, что она пила с ним же алкоголь.

По данным пресс-службы Верховного суда Республики Башкортостан, во время застолья между парой вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина нанёс женщине не менее четырёх ударов — этого хватило, чтобы причинить тяжкий вред здоровью.

Вину он признал. Приговор — три года условно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе подростка избили во дворе — следствие ищет нападавших

Читайте также:

В Уфе подростка избили во дворе — следствие ищет нападавших
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке побои суд
Читайте также

В Башкирии осудили мужчину за нападение с ножом на брата с ДЦП
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили мужчину за нападение с ножом на брата с ДЦП
Ударил спящего брата ножом в грудь: жителя Башкирии осудили за пьяную расправу
---
Ударил спящего брата ножом в грудь: жителя Башкирии осудили за пьяную расправу
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
Человек и закон в Башкирии
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
Житель Башкирии нанес травмы сестре своей сожительницы автомобильной дверью
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии нанес травмы сестре своей сожительницы автомобильной дверью


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен