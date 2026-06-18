Старая ссора из-за девушки переросла в драку в уфимском ночном клубе

22:06, 18 июн 2026

Два клана выясняли отношения в курилке уфимского ночного клуба 6 июня. Повод — девушка, обида — с октября 2025 года.

Конфликт между двумя компаниями тлел восемь месяцев. Когда они случайно столкнулись в курилке, драка вспыхнула сама собой. По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, в тот же день несколько участников пришли в полицию с заявлениями о побоях. Трое других подали встречные — так выяснилось, что история началась ещё осенью прошлого года.

Видео с дракой разлетелось по соцсетям. В сети написали, что участники скандировали экстремистские лозунги. Полиция это не подтвердила: нецензурная брань была, экстремизма — нет.

На всех участников составили протоколы за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело о побоях. Расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI