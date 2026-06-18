Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Старая ссора из-за девушки переросла в драку в уфимском ночном клубе

Старая ссора из-за девушки переросла в драку в уфимском ночном клубе

22:06, 18 июн 2026

Два клана выясняли отношения в курилке уфимского ночного клуба 6 июня. Повод — девушка, обида — с октября 2025 года.

Конфликт между двумя компаниями тлел восемь месяцев. Когда они случайно столкнулись в курилке, драка вспыхнула сама собой. По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, в тот же день несколько участников пришли в полицию с заявлениями о побоях. Трое других подали встречные — так выяснилось, что история началась ещё осенью прошлого года.

Видео с дракой разлетелось по соцсетям. В сети написали, что участники скандировали экстремистские лозунги. Полиция это не подтвердила: нецензурная брань была, экстремизма — нет.

На всех участников составили протоколы за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело о побоях. Расследование продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии флирт в клубе закончился грабежом: двое избили мужа знакомой и забрали 10 тысяч рублей

Читайте также:

В Башкирии флирт в клубе закончился грабежом: двое избили мужа знакомой и забрали 10 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Уфа происшествия Уфа драка побои
Читайте также

Охранники напали на посетителей ночного клуба в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Охранники напали на посетителей ночного клуба в Уфе
В Уфе напротив здания Верховного суда группа индусов устроила драку
Происшествия в Башкирии
В Уфе напротив здания Верховного суда группа индусов устроила драку
В Башкирии произошла жестокая массовая драка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошла жестокая массовая драка
В Ишимбае в ночном заведении произошла драка со стрельбой
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае в ночном заведении произошла драка со стрельбой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен