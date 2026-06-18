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В Уфе работник погиб возле пропускного пункта

В Уфе работник погиб возле пропускного пункта

22:16, 18 июн 2026

Сотрудник уфимской компании погиб прямо возле входа на рабочую площадку — его сбила машина контрагента, пока он стоял у пропускного пункта.

Это произошло в январе 2025 года. Мужчина только прибыл к месту работы и не успел даже пройти на территорию. Автомобиль, принадлежавший партнёрской организации, сбил его насмерть.

По данным пресс-службы прокуратуры Республики Башкортостан, причиной гибели признали ненадлежащую организацию условий труда со стороны работодателя. То есть компания не обеспечила безопасность на своей же территории.

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истца и взыскал с организаций 500 тыс. рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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