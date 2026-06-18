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В Башкирии осудили участников наркосети

В Башкирии осудили участников наркосети

22:21, 18 июн 2026

Двое жителей Баймака начинали курьерами наркогруппы ещё несовершеннолетними — суд назначил им почти по шесть лет колонии.

По данным прокуратуры Башкирии, парни вступили в преступную сеть несколько лет назад. Работали бесконтактным способом: закладки, тайники, охват — Баймакский район, Сибай и Магнитогорск.

С января по март 2025 года они получили наводку от неустановленного лица и лично забрали крупную партию наркотиков для дальнейшей развески. Доход — почти 400 тысяч рублей — обналичивали через криптовалюту и переводили на личные счета.

Полиция их накрыла. Наркотики изъяли.

Суд назначил одному 5 лет 8 месяцев, второму — 5 лет 3 месяца в колонии общего режима. Один ещё заплатит штраф 50 тысяч рублей. Государство забрало преступные деньги и ВАЗ 2113 — судя по всему, рабочий инструмент для развозки закладок.

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За наркошоп в Уфе пара получила почти 20 лет колонии на двоих

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Баймак происшествия в баймаке
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