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В Башкирии за сутки поймали 43 пьяных водителя, троих будут судить

В Башкирии за сутки поймали 43 пьяных водителя, троих будут судить

22:50, 20 июн 2026

За сутки гаишники Башкирии остановили 43 пьяных водителя. Трое из них уже попадались на этом раньше — теперь по ст. 264.1 УК РФ им грозит уголовное дело.

По данным ГАИ Башкирии, всего за день инспекторы зафиксировали больше 1500 нарушений ПДД. Пятеро сели за руль, уже лишившись прав, ещё 46 водили вообще без них. 32 раза водители выезжали на встречку там, где это запрещено.

Отдельно досталось байкерам: в рамках рейда «Мототехника» поймали 16 нарушителей на двухколёсном транспорте. А в Уфе инспекторы вместе с Центром общественной безопасности устроили облаву и сняли с питбайков семерых подростков — до 18 лет им ещё рано.

Самая тревожная цифра — детская. С начала года в республике произошло 29 аварий с участием детей, пострадал 31 ребёнок. И 15 раз родители или водители нарушили правила перевозки детей за прошедшие сутки — то есть статистика продолжает расти прямо сейчас.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: гаи
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