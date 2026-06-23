В Башкирии замдиректора школы три года собирала «на учебники» и присваивала деньги себе

16:01, 23 июн 2026

Три года замдиректора сельской школы в Башкирии убеждала коллег, что учебных пособий катастрофически не хватает. Учителя переводили часть премий на её личную карту. Итог — 103 тысячи рублей в чужом кармане.

По данным объединённой пресс-службы судов Республики Башкортостан, схема работала с 2021 по 2024 год. Замдиректора просила педагогов скинуться «срочно» — и те верили коллеге. Деньги она тратила на себя.

На суде женщина вину признала, раскаялась и вернула всю сумму до копейки. Кугарчинский межрайонный суд назначил ей штраф — 150 тысяч рублей. Это на 47 тысяч больше того, что она украла.

Ещё полтора года ей запрещено занимать руководящие должности в образовании. Приговор пока не вступил в силу — осуждённая может обжаловать его.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI