Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

С 1 июля в России изменятся правила кредитования и пенсионных выплат

С 1 июля в России изменятся правила кредитования и пенсионных выплат

16:32, 23 июн 2026

Россиянам старше 80 лет с 1 июля автоматически начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169 рублей в месяц. Заявлений писать не нужно: перерасчёт проведут без участия самого пенсионера.

То же повышение получат те, кому в июне установят I группу инвалидности.

Пенсионеры на Крайнем Севере освободятся от ежегодного подтверждения права на северную надбавку — но только если получают пенсию через «Почту России».

С того же числа при переводах через СБП станет обязательным использование ИНН. Банки будут обмениваться данными автоматически через инфраструктуру НСПК — рядовые пользователи не заметят разницы. Главная цель — выявление «дропперов», через которых мошенники выводят украденные деньги.

Центробанк ужесточает условия кредитования. Банки смогут учитывать только 90% неподтверждённого дохода при расчёте долговой нагрузки. К 2027 году неофициальные доходы перестанут учитывать вовсе. МФО при этом обяжут спрашивать согласие на каждую дополнительную услугу отдельно — молчаливое «ок по умолчанию» отменяется.

Росреестр запускает дистанционные сделки с недвижимостью по биометрии: лицо и отпечатки пальцев заменят поход в МФЦ. Традиционный способ оформления через нотариуса при этом никуда не исчезает.

Соцфонд получит право самостоятельно запрашивать у работодателей данные для назначения пособий — без лишней беготни граждан за справками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сельская надбавка к пенсии: кто имеет право и сколько это в рублях
Общество в Башкирии
Сельская надбавка к пенсии: кто имеет право и сколько это в рублях
Пенсионерам старше 80 лет удвоят базовую выплату
Общество в Башкирии
Пенсионерам старше 80 лет удвоят базовую выплату
Кому увеличат пенсию с 1 декабря
Общество в Башкирии
Кому увеличат пенсию с 1 декабря
В июле пенсионеров ждет приятный сюрприз
Общество в Башкирии
В июле пенсионеров ждет приятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен