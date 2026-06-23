С 1 июля в России изменятся правила кредитования и пенсионных выплат
16:32, 23 июн 2026
Россиянам старше 80 лет с 1 июля автоматически начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169 рублей в месяц. Заявлений писать не нужно: перерасчёт проведут без участия самого пенсионера.
То же повышение получат те, кому в июне установят I группу инвалидности.
Пенсионеры на Крайнем Севере освободятся от ежегодного подтверждения права на северную надбавку — но только если получают пенсию через «Почту России».
С того же числа при переводах через СБП станет обязательным использование ИНН. Банки будут обмениваться данными автоматически через инфраструктуру НСПК — рядовые пользователи не заметят разницы. Главная цель — выявление «дропперов», через которых мошенники выводят украденные деньги.
Центробанк ужесточает условия кредитования. Банки смогут учитывать только 90% неподтверждённого дохода при расчёте долговой нагрузки. К 2027 году неофициальные доходы перестанут учитывать вовсе. МФО при этом обяжут спрашивать согласие на каждую дополнительную услугу отдельно — молчаливое «ок по умолчанию» отменяется.
Росреестр запускает дистанционные сделки с недвижимостью по биометрии: лицо и отпечатки пальцев заменят поход в МФЦ. Традиционный способ оформления через нотариуса при этом никуда не исчезает.
Соцфонд получит право самостоятельно запрашивать у работодателей данные для назначения пособий — без лишней беготни граждан за справками.
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