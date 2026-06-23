СК занялся делом уфимской семьи, которой не дают жильё с 2002 года

16:42, 23 июн 2026

Жительница Уфы встала в очередь на улучшение жилищных условий в 2002 году — тогда она воспитывала 16-летнего сына-инвалида. С тех пор сменилось несколько президентов и бесчисленное множество чиновников. Квартиры нет до сих пор.

За 23 года женщина обошла множество инстанций. Без результата. С 2024 года семья получила статус малоимущей — теперь на её попечении малолетний внук-инвалид, и право на жильё по соцнайму закреплено уже дважды. Власти всё равно не шевелились.

Тогда она написала в приёмную председателя СКР Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Один пост — и механизм, который не двигался два десятилетия, сдвинулся.

По данным информационного центра Следственного комитета, по факту бездействия чиновников возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому лично доложить о ходе расследования. Центральный аппарат взял исполнение на контроль.

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Автор: Семен Подгорный