В Уфе осудили водителя, который въехал в машину скорой помощи

17:02, 23 июн 2026

Октябрьский районный суд Уфы признал виновным водителя внедорожника Dodge Ram, который въехал в машину скорой помощи с включёнными сиреной и мигалками — и лишил его прав на год.

Авария произошла на улице Бакалинской. От удара реанимобиль перевернулся. Пострадали пятеро — в том числе пациентка, которую везли на вызов. Она получила травмы лица и ног.

По данным «Башинформа», страховая компания виновника поначалу выплатила пострадавшей Ксении С. 250 рублей — медэкспертиза квалифицировала её травмы как «лёгкий вред здоровью». После публикаций в СМИ страховщики перезвонили и перечислили ещё 50 тысяч.

«Мало, конечно», — прокомментировала Ксения решение суда. Водитель вину признал в зале заседания. Впереди — разбирательство о компенсации ущерба.

Итог аварии, в которой перевернулась скорая и пострадали пять человек: год без прав и признательные показания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ РБ | телеграм