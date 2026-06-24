Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Мэра Уфы обыскали прямо во время домашнего ареста

Мэра Уфы обыскали прямо во время домашнего ареста

22:06, 24 июн 2026

Следователи пришли с обыском в квартиру мэра Уфы Ратмира Мавлиева, пока тот сидел под домашним арестом. Искали телефон — подозревали, что чиновник нарушает запрет на общение. Не нашли ничего. Теперь защита оспаривает сам обыск.

Адвокат Марат Самойлов объяснил, что обыск провели в июне без предварительного судебного решения — как «не терпящий отлагательств случай». Разрешение от Советского райсуда следователи получили уже после того, как всё обыскали. Закон это допускает — в течение трёх суток.

По данным «КП-Уфа», Самойлов считает такую спешку надуманной и подал жалобу в Верховный суд Башкирии. Её рассмотрят 7 июля.

Тем временем 25 июня суд решает, продлевать ли Мавлиеву меру пресечения. Мэр придёт на заседание лично.

Мавлиева задержали 28 апреля. Следствие вменяет ему взятки на 10 млн рублей от девелопера, сбор 30 млн рублей с рекламщиков в виде «пожертвований» — из них 21 млн потратили на автомобиль — и отчуждение участка в 1 300 кв. м в санатории «Радуга». Вину мэр отрицает.

Глава Башкирии Радий Хабиров пока оставляет Мавлиева на посту — до приговора суда. До домашнего ареста тот успел побывать в СИЗО, оттуда — в больнице с подозрением на сердечный приступ, и только потом вернулся домой. Под надзор следователей, которые теперь проверяют, не звонит ли он лишний раз.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мэр Уфы под домашним арестом читает книги и занимается с детьми

Читайте также:

Мэр Уфы под домашним арестом читает книги и занимается с детьми
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
Читайте также

Тесты на наркотики у мэра Уфы ничего не нашли — ни в клинике, ни при задержании
Человек и закон в Башкирии
Тесты на наркотики у мэра Уфы ничего не нашли — ни в клинике, ни при задержании
У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа
Человек и закон в Башкирии
У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа
Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО
Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления
Культура в Башкирии
Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен