Мэра Уфы обыскали прямо во время домашнего ареста

22:06, 24 июн 2026

Следователи пришли с обыском в квартиру мэра Уфы Ратмира Мавлиева, пока тот сидел под домашним арестом. Искали телефон — подозревали, что чиновник нарушает запрет на общение. Не нашли ничего. Теперь защита оспаривает сам обыск.

Адвокат Марат Самойлов объяснил, что обыск провели в июне без предварительного судебного решения — как «не терпящий отлагательств случай». Разрешение от Советского райсуда следователи получили уже после того, как всё обыскали. Закон это допускает — в течение трёх суток.

По данным «КП-Уфа», Самойлов считает такую спешку надуманной и подал жалобу в Верховный суд Башкирии. Её рассмотрят 7 июля.

Тем временем 25 июня суд решает, продлевать ли Мавлиеву меру пресечения. Мэр придёт на заседание лично.

Мавлиева задержали 28 апреля. Следствие вменяет ему взятки на 10 млн рублей от девелопера, сбор 30 млн рублей с рекламщиков в виде «пожертвований» — из них 21 млн потратили на автомобиль — и отчуждение участка в 1 300 кв. м в санатории «Радуга». Вину мэр отрицает.

Глава Башкирии Радий Хабиров пока оставляет Мавлиева на посту — до приговора суда. До домашнего ареста тот успел побывать в СИЗО, оттуда — в больнице с подозрением на сердечный приступ, и только потом вернулся домой. Под надзор следователей, которые теперь проверяют, не звонит ли он лишний раз.

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Автор: Семен Подгорный