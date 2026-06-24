Житель Башкирии получил 13 лет за убийство друга и нападение на женщину

22:15, 24 июн 2026

22-летний житель Белокатайского района решил, что отказ женщины — достаточный повод её убить. А потом взялся за друга.

10 июля 2025 года трое собутыльников пили вместе. Когда приятель уснул, молодой человек сделал его сожительнице предложение интимного характера. Женщина отказала. Тогда он избил её, схватил за горло и начал душить. Когда та потеряла сознание — обмотал шею верёвкой, решив, что она мертва.

Дальше — больше. Вернувшись в комнату, мужчина разбудил друга и затеял с ним ссору. Нанёс ему ножом не менее шести ударов в область жизненно важных органов и скрылся.

Женщина выжила. Придя в себя, она обнаружила сожителя на полу в луже крови и вызвала скорую. Мужчину спасти не удалось — он скончался в больнице.

Белокатайский межрайонный суд признал фигуранта виновным в убийстве и покушении на убийство. Приговор — 13 лет колонии строгого режима плюс полтора года ограничения свободы после выхода.

Мать погибшего получит компенсацию в 1 млн рублей. Выжившая женщина — 500 тысяч.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru