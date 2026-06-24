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Из-за пепла на полу: двое уфимцев забили человека насмерть

Из-за пепла на полу: двое уфимцев забили человека насмерть

22:25, 24 июн 2026

Двое жителей Башкирии убили знакомого, потому что тот стряхнул пепел от сигареты мимо пепельницы. Следователи завершили расследование — дело передано в суд.

В августе 2025 года компания пила в квартире на улице Лётчиков в Уфе. Один из гостей уронил пепел на пол. Двое пьяных мужчин — 37 и 32 лет — восприняли это как личное оскорбление и избили его до смерти.

По версии следствия, убийство совершили с особой жестокостью, по предварительному сговору и из хулиганских побуждений.

Один из обвиняемых не успокоился даже после задержания. В декабре 2025 года, знакомясь с материалами дела в кабинете СИЗО, он уничтожил постановление о назначении судмедэкспертизы тела жертвы. Это добавило ему отдельное обвинение — вмешательство в деятельность следователя.

Доказательств всё равно хватило. Каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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