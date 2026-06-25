Троих курян осудили за драку со смертельным исходом в Башкирии

22:14, 25 июн 2026

Житель Салавата поднялся к шумным соседям, чтобы попросить убавить музыку. Разговора не получилось — началась драка. Один человек погиб прямо на лестничной площадке.

Инцидент произошёл в июле 2024 года возле дома на улице Пархоменко. Недовольный ночным шумом мужчина пришёл к жильцам вместе со знакомым. Трое жителей Курской области встретили их на площадке. Слово за слово — и началась массовая потасовка.

Один из пришедших погиб от полученных травм. Второй получил вред здоровью средней тяжести.

Салаватский городской суд вынес приговор на основании вердикта присяжных. Один осуждённый получил 13 лет колонии строгого режима, второй — 11 лет 6 месяцев. Третий участник отделался условным сроком: 1 год и 8 месяцев с двухлетним испытательным сроком.

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Автор: Семен Подгорный