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В Башкирии напомнили о запрете на съёмку атак БПЛА и их последствий

В Башкирии напомнили о запрете на съёмку атак БПЛА и их последствий

22:23, 25 июн 2026

Жители Башкирии больше не могут публиковать фото и видео с последствиями атак дронов. УФСБ по республике напомнило о запрете, действующем с сентября прошлого года, и предупредило: нарушителям грозит не только штраф, но и реальный срок.

Указ главы РБ №УГ-935 запрещает снимать и распространять всё, что касается атак БПЛА: место падения, траекторию полёта, тип дрона, повреждения объектов, а также работу систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Исключение одно — материалы, опубликованные по решению госорганов.

Административные штрафы не маленькие: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, компаниям — до 500 тысяч.

Но УФСБ особо оговорилось: если на кадрах окажется информация о военных объектах или работе ПВО, дело может перейти из административного в уголовное. В ход пойдут статьи о государственной измене, содействии терроризму и дискредитации армии — с реальными сроками лишения свободы.

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Жителей Башкирии начали штрафовать за съемку атак дронов

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Жителей Башкирии начали штрафовать за съемку атак дронов
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: БПЛА атака БПЛА законы
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