Уфимку осудили на 17 лет за убийство бывшего сожителя

22:18, 26 июн 2026

36-летняя жительница Уфы пришла к бывшему гражданскому мужу за вещами — и убила его вместе с новым сожителем и знакомым. Суд назначил ей 17 лет колонии.

Преступление произошло в конце декабря 2024 года. Женщина явилась в квартиру бывшего не одна — с новым сожителем и их общим знакомым. Посидели. Поспорили. Троица избила хозяина руками и ногами, ударила ножом, а затем задушила скалкой.

На следующий день женщина вместе с сожителем расчленила тело и вывезла останки в лес. Прохожие нашли их в январе 2025 года.

По данным Следственного комитета по Республике Башкортостан, следователи восстановили картину произошедшего через судебные экспертизы, записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Суд признал женщину виновной в убийстве с особой жестокостью, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Помимо 17 лет в колонии общего режима, её ждёт ещё год ограничения свободы после освобождения.

Дела двух соучастников выделены в отдельные производства — их приговоры впереди.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СК РФ по РБ