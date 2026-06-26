В Башкирии бетонщик лишился фаланг пальцев на стройке
22:38, 26 июн 2026
Бетонщик из Туймазинского района лишился ногтевых фаланг нескольких пальцев на стройке и полтора года добивался хоть какой-то компенсации через суд.
По данным прокуратуры Башкирии, в декабре 2023 года мужчине защемило пальцы при установке опор стрелкового автомобильного крана. Итог — ампутация. Работодатель платить отказался добровольно.
Прокурор подал иск в интересах пострадавшего. Суд встал на сторону работника и обязал организацию выплатить 150 тыс. рублей морального вреда.
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Автор: Семен Подгорный
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