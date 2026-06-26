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Уфимец с пистолетом ограбил прохожего на остановке

Уфимец с пистолетом ограбил прохожего на остановке

22:41, 26 июн 2026

Уфимец угрожал пистолетом прохожему на остановке, вымогал деньги у женщины через мессенджер и в итоге получил четыре года строгача.

Кировский районный суд вынес приговор местному жителю сразу по трём статьям: вымогательство, разбой и похищение паспорта.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, в апреле прошлого года мужчина потребовал от местной жительницы 100 тысяч рублей — лично и через мессенджер, с угрозами. Параллельно возле остановки «Школьная» он навёл пистолет на другого прохожего, забрал телефон с паспортом и потребовал деньги. Тот перевёл ему 20 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал частично. Суд это оценил по-своему: 4 года исправительной колонии строгого режима плюс 2 года ограничения свободы после выхода.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Уфа происшествия Уфа суд разбой
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