За сутки в Башкирии поймали 42 пьяных водителя
22:16, 27 июн 2026
За одни сутки инспекторы ГИБДД Башкирии сняли с дорог 42 нетрезвых водителя. Двое из них садились пьяными за руль уже не впервые — теперь им грозит уголовное дело.
По словам начальника ГАИ республики Владимира Севастьянова, в ходе профилактических рейдов инспекторы зафиксировали больше 1 400 нарушений ПДД за день.
Среди них — 30 случаев неправильной перевозки детей. Ещё 17 водителей не уступили дорогу пешеходам.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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