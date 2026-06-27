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За сутки в Башкирии поймали 42 пьяных водителя

За сутки в Башкирии поймали 42 пьяных водителя

22:16, 27 июн 2026

За одни сутки инспекторы ГИБДД Башкирии сняли с дорог 42 нетрезвых водителя. Двое из них садились пьяными за руль уже не впервые — теперь им грозит уголовное дело.

По словам начальника ГАИ республики Владимира Севастьянова, в ходе профилактических рейдов инспекторы зафиксировали больше 1 400 нарушений ПДД за день.

Среди них — 30 случаев неправильной перевозки детей. Ещё 17 водителей не уступили дорогу пешеходам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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